Youtuberky v kroji

Klára a Emília. Dve mladé, šikovné staropazovčanky, z Vojvodiny, zo Srbska. Milujú folklór a keď kvôli koronavírusu nemohli chodiť na nácviky, vytvorili si kanál na youtube, aby sa opäť obliekali do pazovských krojov.

Ich kanál sa volá „Pazovské običaje“ (nie, neide o gramatickú chybu, zámerne sa držali srbského pravidla – píš ako počuješ) a videá im pomaly pribúdajú. Nie sú síce mega youtube profíčky, ktoré by sa chceli porovnávať s najúspešnejšími slovenskými youtubermi, majú pred sebou ešte dosť práce, ale ak sa tomu budú venovať naďalej a budú na sebe makať, zlepšiť sa môžu míľovými krokmi.

Mimochodom, výborný nápad! Tieto krásne folkloristky prezentujú pred celým svetom Starú Pazovu v Srbsku, tunajšie tradície, zvyky a obyčaje – a to oblečené v autentických, farebných krojoch. Skvelá myšlienka mladých ľudí, ako spojiť tradičné, ľudové a lokálne, s modernou formou komunikačných technológií, aby cez internet zvečnili a zachránili od zabudnutia vzácne múdrosti našich starých mám a otcov.

„Som Klára Fitošová, mám pätnásť rokov, chodím do 1. ročníka na Gymnáziu Branka Radičevića v Starej Pazove. Tieto naše videá sme začali nahrávať v jeseni minulého roka, náš cieľ bol, aby sme ukázali ľuďom, aký máme kroj, aké máme obyčaje, čo všetko ľudia tu v Starej Pazove robili. Mám veľmi rada aj folklór, chodím tancovať, ale teraz počas korony sa nemôžeme stretávať, preto sme mali viac voľného času a chýbali nám tie chvíle, keď si obliekame kroje. Preto sme si založili náš youtube kanál.“

„Ja som Emília Faragová, mám tiež pätnásť rokov a chodím na rovnakú školu ako Klára. Odmalička, asi od piatich rokov, chodím na folklór. Myslím si, že je to skvelá vec pripravovať videá na youtube, zatiaľ najväčší úspech malo video „nadlacke“, videlo ho vyše 1 300 ľudí, čo nás veľmi teší. Ľudia nás podporujú a dostávame reakcie, že sa im naše videá páčia.“

Klára (vľavo) a Emília

Dievčatá, okrem vás dvoch, kto je ešte vo vašom tíme, kto vám pomáha?

Klára: „Moja mama nás nahráva, niekedy sa pri tom zúčastní aj moja babka, ale ona sa nechce veľmi ukazovať pred kamerou, skôr sa na nás pozerá spoza kamery a ak treba, poradí nám, ak niečo nevieme. Napríklad keď sme boli v humne, ukazovala nám, ako treba robiť okolo kapusty.“

A máte v tíme možno aj nejakého chlapca?

Klára: „Nie, nemali sme ešte takú príležitosť. Plánovali sme nahrávať pálenie pálenky, kde by nám boli potrební aj chlapci, ale ešte sme ich nevolali, pretože tú tému sme ešte neprichystali.“

Emília: „Keď striháme nahrávky v počítači, to si robíme samy, naučili sme sa to, keď sme boli ešte mladšie, lebo sme nahrávali kratšie videá, len tak pre zábavu. Ani sme vtedy nemysleli, že budeme vážnejšie uvažovať o youtuberstve. Pripraviť celé video je ťažké, s inštaláciou programu nám pomohol aj môj brat a postupne sme sa to naučili.“

Približne koľko času musíte vyčleniť na prípravu videa? Veď treba vymyslieť ideu, nahrať, prestrihať, pridať hudbu, rôzne efekty...

Emília: „Treba na to aj jeden celý deň, niekedy možno aj trochu viac. Času na to teraz počas zimy máme.“

Klára: „A keď je škola, potom sa musíme dobre zorganizovať a vyčleniť si na videá aspoň hodinu denne, aby sme to všetko pekne pripravili.“

Emília: „Zatiaľ máme na našom kanále asi 15 videí, nahrávky pripravujeme veľmi rady a baví nás to.“

Klára: „Verejnosti sa to páči, radi pozerajú, podporujú nás aj v škole, aj v rodine, aj ľudia mimo Pazovy, videá prezentujeme aj na facebooku...“

Čo myslíte, aké vlastnosti by mali mať dobré youtuberky?

Klára: „Určite by mali byť kreatívne, je dôležité vymyslieť dobrú ideu a tiež je potrebná trpezlivosť, lebo od začiatku nahrávania po editovanie, to je veľa práce.“

Emília: „Chceme v tom pokračovať ďalej, chceme zaujať ešte viac ľudí...“

Pozrela som si viacero videí, okrem nadlaciek najviac vyhľadávané sú aj domáce kífle, jesenný deň či kvasenie kapusty. Dievčatá mi priamo pri stretnutí ukázali, ako sa robia „salovnike“. Najlepšie boli tie s makom. Sľúbila som, že o nich napíšem článok. Aby sa čo najviac ľudí dozvedelo o ich zaujímavom projekte, lebo aj ony svojou troškou – krojom, jazykom, prostredím a témami prispievajú k tomu, aby široká verejnosť bližšie spoznala zaujímavý život Slovákov vo Vojvodine.

videá prezentujú aj na facebooku