AirSerbia alebo ide ma poraziť

Pred týždňom som od muža, ktorý je v Rusku, dostala správu – „prosím ťa, zavolaj AirSerbia a zmeň mi termín návratu, ja sa tam nemôžem dovolať.“ Neviem, ako to funguje v iných leteckých spoločnostiach, ale toto je na infarkt!

Manžel odcestoval v polovici mája a chcel sa vrátiť v polovici júna, kúpil si spiatočný cestovný lístok za 497 eur. Pracovné povinnosti sa mu však nakopili, služobku si potrebuje predĺžiť. Z Ruska sa nemôže dovolať, preto si zo mňa urobil sekretárku.

Najprv som naťukala stránku tejto spoločnosti, zrolovala som na kontakty, medzi kopou telefónnych čísel našla to správne – keď sa volá zo Srbska do Srbska a trochu ma od stresu bolelo brucho, ako zvládnem v srbčine vykomunikovať takú nekaždodennú vec. Vytočila som číslo.

„Dobrý deň, víta vás AirSerbia. Ak chcete pokračovať v angličtine, stlačte 9. Ak chcete pokračovať v srbčine, stlačte 1,“ ozve sa automat. Tlačím jednotku. Vypočujem si zopár reklám a informáciu, že obrátiť sa na nich môžem aj cestou mailu. A opäť – ak chcete toto, stlačte 1, ak toto, stlačte 2, ak toto... Stlačila som trojku. Reklamy, informácie... a po minúte ďalšie nasmerovanie – ak chcete toto, stlačte 1,2... Počkala som si na môj „problém“ a stlačila 4.

„Všetci operátori sú momentálne zaneprázdnení, čakajte na linke, prosím,“ rozoznela sa hudba a spustila sa platňa dokola. Po siedmich minútach som to vzdala a zložila. O polhodinu som skúsila znova – opäť rovnaký scenár a zabitá štvrťhodinka. Tak čo, napíšem im mail. Ťuk, ťuk, enter, odoslať.

„Ďakujeme za Váš mail. Odpovieme vám v čo najkratšom čase,“ zase automat. Píšem mužovi, aké mám problémy. Ten mierne histericky prikazuje, že to musím skúšať viackrát, lebo čas beží a on potrebuje mať istotu.

Na stránke AirSerbia som našla graf, ktorý znázorňuje vyťaženosť ich call centra. O šiestej ráno, aj o desiatej večer je zelená zóna, teda free. Volám o šiestej ráno. „Stlačte 1, stlačte 2...“ znie dokola, „všetci operátori sú momentálne zaneprázdnení, čakajte na linke, prosím“... nechce sa mi veriť, že takto skoro sú už všetci vyťažení. Čakám 15 minút a mám nervy.

Telefonovala som takto skoro celý týždeň. Ráno, večer, po 5, aj 20 minút. Na prvý mail neodpovedali, ani na druhý. Svokra spanikárila a chcela, aby som cestovala 40km do Belehradu do centrály, nech to riešim osobne. Len som prekrútila očami.

Ďalší deň som to skúšala zase. Prvýkrát – nič. Druhýkrát som už nahnevane nechala otvorený hovor na stole, nech si verklíkuje aj hodinu, a odišla som k práčke. Keď som sa o chvíľu vrátila do izby, začula som zo sluchátka: „Haló? AirSerbia, ako vám môžeme pomôcť?“

Schmatla som telefón, otvorila mail s kópiou letenky a vysvetlila operátorke, čo je vo veci. Bola veľmi milá, príjemná. „Nadiktujte mi číslo letenky, prosím a čakajte na linke, musím to preveriť...“ zahlásila a ja som si vydýchla, že sa veci pohli dopredu. „Haló? Áno, je tu voľné miesto na vami daný termín, príplatok je 122 eur. Alebo môžem pozrieť iný dátum, možno bude príplatok nižší.“

Prekvapila ma. Manžel mi nič nehovoril o sume, príplatku, čo ja viem, ako by sa rozhodol a čo mu bude najlepšie vyhovovať?

„Nevadí,“ znel trpezlivý hlas ženy, „zavolajte mu, zistite, ako sa rozhodol a potom sa nám opäť ozvite, pracujeme až do polnoci“.

„Joj, milá pani, ja vám volám už týždeň niekoľkokrát denne,“ sťažujem sa, no ona diplomaticky mlčí. Dobre teda, čo už, musím od manžela zistiť, ako to chce ďalej.

Aj muž bol prekvapený. Chcel vedieť – aké iné, lacnejšie termíny sú v ponuke, a to som už kypela. Neviem, to mi operátorka nepovedala, to by predsa musela konkrétne hľadať v jej zoznamoch. Nechal si čas na rozmyslenie, ako sa pracovne zorganizuje. Po dvoch dňoch sa ozval, že teda berie ten doplatok 122 eur a nech to vybavím.

Zase som zavolala call centrum AirSerbia... a zase rovnaký scenár, už im tam volám tento týždeň asi dvadsiatykrát. Neviem, či sa mám smiať, či plakať alebo si dať tabletku na tlak. Neviem, ako fungujú ostatné letecké spoločnosti, ale toto je hotový vyšší kurz trpezlivosti. Jedinú vec musím pochváliť a ďakovať do neba – telefónna linka je bezplatná...

Ozaj, manžel mi napísal ešte jednu správu. Že mám ísť na povalu, v tom bordeli nájsť dvadsať špeciálnych škatuliek s danými kódmi, treba to zabaliť do jednej krabice a odovzdať poštovému kuriérovi. Ešteže je v Rusku, inak by som ho prizabila...!